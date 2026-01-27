前ロッテ監督で、前回WBC日本代表投手コーチの吉井理人氏（60）と元日本ハム、ソフトバンク捕手の鶴岡慎也氏（44）が、YouTube「DAZNベースボール」に出演。日本が連覇を目指す3月のWBCで、ドジャース・大谷翔平投手が登板する可能性について語った。司会の杉谷拳士氏（34）から「大谷選手は投げますか？」と聞かれた2人。吉井氏は「投げないと思います」と、復活したとはいえトミージョン手術を受けた右肘に残る影響から打