【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの益若つばさが1月25日、自身のInstagramを更新。グレーを基調としたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳人気タレント「美脚ラインに見惚れる」ミニスカタイツコーデ◆益若つばさ、ミニスカでグレーコーデ益若はうさぎの絵文字とともに、写真を投稿。モヘアのキャップ、首にはベルベットのリボンを結び、グレーのミニスカートからは、タイツを履いたスラリとした美しい脚