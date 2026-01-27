アジア株皮肉にも韓国株最高値、トランプ関税脅迫の実行・維持はわずか20% 東京時間14:08現在 香港ハンセン指数 27040.54（+275.02+1.03%） 中国上海総合指数 4134.03（+1.43+0.03%） 台湾加権指数 32306.22（+241.70+0.75%） 韓国総合株価指数 5055.42（+105.83+2.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8948.10（+88.01+0.99%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81895.00（+357.30+0.44%） アジ