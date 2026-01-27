日銀12月の基調的なインフレ率を捕捉するための指標刈込平均1.9％で下落 日本銀行が発表する基調的なインフレ率を捕捉するための指標(12月)は、最も注目度の高い刈込平均が前年比+1.9％で11月の+2.2％から低下した。加重平均は+0.8％とこちらも+1.3％から低下。最頻値は+1.4％と横ばい。