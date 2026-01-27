日本サッカー協会(JFA)は27日、国際親善試合の日本女子代表(なでしこジャパン)対アメリカ女子代表のキックオフ時間が決まったことを発表した。試合はアメリカで現地時間4月11日、14日、17日に開催。テレビ放送は3試合とも調整中となっている。以下、試合日程▽第1戦日時:2026年4月11日(土) 14:30キックオフ(予定)※日本時間12日(日)6:30対戦:日本女子代表(なでしこジャパン) 対 アメリカ女子代表会場:PayPal Park(カリフォルニ