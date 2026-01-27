横溝正史のミステリー小説を原作に、完全新作映画『八つ墓村』が2026年秋に公開されることが決定した。 参考：映画『おそ松さん』新公開日は6月12日6つ子たちを捉えた新場面写真も 本作は、シリーズ累計発行部数5500万部突破した横溝の『金田一耕助』シリーズの一つである同名小説を映画化するもの。これまで何度か映画化されているが、本作は完全新作となる。 あわせて、“八つ”の墓石らしきものが