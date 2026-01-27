Jリーグは27日、ツエーゲン金沢の未定分の試合日程、スタジアムが決定したことを伝えた。Jリーグは9日に日程を発表。明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Aグループおよびプレーオフラウンド第1戦における金沢のホームゲームの試合日程、スタジアムが未定となっていた。金沢の本拠地・金沢ゴーゴーカレースタジアム(ゴースタ)では、昨年末にバックスタンド側の屋根が落下する事象が発生。クラブは公式サイト