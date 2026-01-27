ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年1月27日（火）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 108 - 83 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがターゲット・センター（Minneapolis）