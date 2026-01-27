【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月29日22時から放送の『The Covers』では、1月21日にデビュー40周年を迎えた徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を迎え、「80年代を彩る歌姫」の名曲を特集。このたび、番組13年のなかで披露された「80年代歌姫・カバーコレクション」の内容が明らかになった。 ■歌姫黄金時代の名曲をカバーズならではのパフォーマンスで届ける