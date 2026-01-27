Mrs. GREEN APPLEが、1月26日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演し、最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初披露した。 【画像】Mrs. GREEN APPLE『CDTV』オフショット（全2枚）／【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV 番組公式XおよびMrs. GREEN APPLEの公式Xでは、オフショットが公開されている。 ■落ち着いたトーンのセットアップでそろえたMrs. GREEN APPLE 公開された写真では、メンバー3人がベ