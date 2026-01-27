２７日に公示された衆院選では、消費税減税を含む経済政策が主な争点となる。与野党がほぼそろって掲げる消費税の減税や廃止では期間や対象などを巡って違いがある。与党の自民党と日本維新の会はいずれも、給付と所得税減税を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度設計を行う方針を示している。その導入までのつなぎの措置が、消費税減税だ。両党とも、食料品の消費税率を２年間限定でゼロにする方針を公約に明記し、「国