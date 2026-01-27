警察官になりすまし、ウソの電話をかけ現金およそ2300万円をだましとったとして中国籍の男が逮捕されました。警視庁によりますと、中国籍の于洋ことユー・ヤン容疑者は去年7月、仲間と共謀して東京・武蔵野市に住む男性に、警察官になりすまし「マネーロンダリングをやっているグループの中に名前がある」「関与していないことを証明するため入金してもらいます」などとウソの電話をかけ、現金およそ2300万円をだましとった疑いが