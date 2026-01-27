俳優の宮沢りえが、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00〜20:56※一部地域を除く)に出演する。『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』＝テレビ朝日提供俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢は、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服姿で登場。笑福亭鶴瓶と明石家さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフ