フランス１部ルアーブルの日本代表ＤＦ瀬古歩夢（２５）が、所属クラブでのパフォーマンスを高く評価されている。加入１年目の今季は主戦場のセンターバック（ＣＢ）のほか、守備的ＭＦでも起用されて期待に応えている。フランスメディア「フットメルカート」は「ルアーブルの難攻不落の砦・瀬古歩夢」と表現し「昨夏にグラスホッパーから加入した瀬古はキープレーヤーとしての地位をまたたく間に確立した。本職のＣＢ、数か月