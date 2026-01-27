浅田舞・真央姉妹が、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00〜20:56※一部地域を除く)に出演する。『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』＝テレビ朝日提供グレーとブラウンのワンピースというシックな装いで登場した浅田姉妹。黒柳は「しばらくでしたね!」と久々の再会を喜ぶが、現在、舞が37歳、真央が35歳だと聞いて「えーー! 初めてお会いしたとき1