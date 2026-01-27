2025年台湾映画の興行収入1位を記録したノンストップアクション映画『96分』より、驚愕のストーリー＆場面写真が一挙解禁された。【写真】列車を止めれば爆発!?映画『96分』場面写真ギャラリー本作は、走行する台湾新幹線内を舞台に繰り広げられる96分間のノンストップアクション。2025年9月に台湾にて公開されると大ヒット、興行収入2億662万元（約10億円）を記録し、2025年台湾映画の興行収入1位という快挙を成し遂げた。