広島・小園海斗内野手が２７日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、６０００万円アップの１億５０００万円でサイン。（金額は全て推定）チームで唯一、越年していたが、キャンプイン直前に約１時間半のロングラン交渉の末、更改。３月のＷＢＣに出場する男は「万能侍」として世界一を目指す決意を示した。「何があるか分からないので、キャッチャーミット以外は持って行く」と明かし、ファーストミット、外野用も持参す