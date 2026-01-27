ヘンリー王子が、ドナルド・トランプ氏によるアフガニスタン戦争に関する発言に強く反論した。NATO軍が「少し後方にいた」と述べ、米国への支援を軽視する発言をしたトランプ氏に対し、王子は「犠牲は真実と敬意をもって語られるべきだ」と強調した。 【写真】黙ってはいられないヘンリー王子が反論した相手 アフガニスタンで2度の前線勤務を経験した王子は、次のように声明を発表した。「2001年、NATOは史上