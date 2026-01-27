フィギュアスケートの四大陸選手権男子シングルで優勝を果たした三浦佳生選手が誹謗中傷に対して思いを告げました。27日に自身のXを投稿した三浦選手。「4大陸選手権応援ありがとうございました！次の大一番に向けていい課題の見つかる試合になりましたし、これから短い期間ではありますが集中し頑張っていきたいと思います！」と感謝を伝えました。ミラノ・コルティナ五輪の出場が決まっている三浦選手が優勝で弾みをつけました。