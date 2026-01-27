ミステリー小説の金字塔、巨匠・横溝正史の小説『八つ墓村』が、完全新作として映画化されることが明らかになった。あわせて、作品の世界観を象徴するスーパーティザービジュアルが解禁された。【画像】横溝正史の原作書影解禁されたビジュアルでは、闇の中に“八つ”の墓石らしきものが不気味に浮かび上がり、中央には大きく「墓」の文字が踊る、強烈なインパクトを放つデザインに。物語の核心に迫る謎を強く印象づけている。