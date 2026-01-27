第５１回衆院選（２月８日投開票）が２７日公示された。参政党の神谷宗幣代表は、東京駅前で第一声を上げた。「経済が回ってない時は減税なんですよ」と消費税廃止を訴え、反グローバリズム、外国人問題などについても語った神谷氏。「自民・維新ＶＳ中道改革連合」の雰囲気が作られつつあることに拒絶感を示し「そんなの悪魔の選択ですよ」と切った。「自民党・維新、ダメですね、十分じゃないです。中道、もう生き残りたいだ