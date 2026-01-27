フライングしてしまったわんこの顛末が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で170万9000回再生を突破し、「主役に容赦なさすぎてわろた」「電車の中で吹きました」「出演者全員おもろい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬の誕生日をケーキでお祝い→みんなで『待て』をする最中、フライングしてしまい…まさかのブチギレ】 フライングしてしまった主役 TikTokアカウント「p