２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。自身の診察について綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「口の中の病気は2度と患いたくない！」「歯科医院への通院は、もうライフワークのようなもの」「健康は口の中から」「舌がん経験後嫌にな