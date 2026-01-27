三菱UFJフィナンシャル・グループは自ら判断して、人間をサポートする「AI行員」を導入します。今月から順次導入されるのは、状況を自ら判断し人間の業務をサポートする「AI行員」です。新入社員や中途社員の問い合わせへの対応など、20の業務について、人間の代わりに「AI行員」に自律的に作業をこなしてもらい、人間とAIを融合させた組織づくりの象徴と位置づけます。AI活用をめぐってはみずほ銀行が、業務効率化に向けメガバン