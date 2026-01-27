俳優兼声優のチャン・ミジャさんの一周忌を迎えた。チャン・ミジャさんは2025年1月27日、持病のため亡くなった。83歳だった。【画像】夫と共演したチャン・ミジャさんの遺作1941年2月3日生まれのチャン・ミジャさんは、1963年にDBS声優劇会の公開採用1期声優としてデビュー。声優活動のほか女優として、数多くのミュージカルや演劇、映画、ドラマに出演した。主な出演作には、『危機の男』『ソル薬局の息子たち』『愛を信じます』