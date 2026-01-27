洋菓子メーカー『モロゾフ』は、全国の洋生菓子販売店舗にて、バレンタイン向けのチョコレートスイーツを期間限定で販売する。【すべての画像を見る】2026年モロゾフのバレンタイン商品 画像はこちら◆濃密プレミアムチョコレートプリン価格:税込594円販売期間:2月10日〜2月14日食感･原料･仕立てにこだわった4層仕立てのチョコレートプリン。4層仕立てにすることで、それぞれの層ごとに異なる食感が楽しめる。メインのプリン生地に