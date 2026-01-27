MLB公式SNSが日本時間27日、ダイヤモンドバックスに加入したノーラン・アレナド選手がワールド・ベースボール・クラシック(WBC)のプエルトリコ代表メンバーで出場すると伝えました。アレナド選手は、メジャー14年目の三塁手。2013年にロッキーズでメジャーデビューを飾ると、2015年にはシーズン42本塁打、翌2016年には41本塁打で2年連続のナ・リーグ本塁打王を獲得。さらに2018年には38本で3度目の本塁打王に輝きました。2021年に