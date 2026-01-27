男性6人組「Lienel（リエネル）」の公式サイトが27日に更新され、メンバーの近藤駿太(20)が体調不良のため、同日開催の公開収録イベントを欠席すると発表した。同サイトで「いつもLienelを応援いただき、誠にありがとうございます。本日開催「DAN! DAN! EBiDAN! presentsダンエビ祭〜新年会2026〜」ですがメンバーの近藤駿太が体調不良のため欠席となります」と発表した。「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配・ご迷惑を