練習を公開したロッテの益田＝ZOZOマリン通算250セーブまで残り二つに迫るロッテの益田直也投手が27日、ZOZOマリンスタジアムで練習を公開した。多くの報道陣の前で、キャッチボールで力強い球を披露。「早く達成して、ひっそりと練習したい」と話し、笑いを誘った。例年通り、オフは沖縄県石垣市で走り込んで体をつくってきたという。これまで取り組んでこなかったウエートトレーニングも導入。ボールをリリースする際に「自