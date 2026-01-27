ブルズ戦でダンクシュートを決めるレーカーズの八村＝シカゴ（NBAE・ゲッティ＝共同）【シカゴ共同】米プロバスケットボールNBAは26日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地シカゴでのブルズ戦に途中出場して29分16秒プレーし、3戦連続2桁となる23得点、2リバウンドだった。3点シュートを4本決めた。チームは129―118で勝ち、28勝17敗とした。