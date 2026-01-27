札幌・ススキノの男性殺害、頭部切断事件で、娘による死体遺棄などをほう助した罪に問われた医師田村修被告（62）の控訴審判決で、札幌高裁は27日、有罪とした一審札幌地裁判決を破棄した上で懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。