黒柳徹子（92）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）にVTR出演。「徹子の部屋」にゲストを迎える際に作る自作のメモについて語った。黒柳は「羽鳥慎一50の質問」と題したコーナーに登場。番組キャスターのフリーアナ羽鳥慎一のインタビューに応じた。黒柳は、ゲストにまつわる情報やエピソードがまとめられた自作のメモを机に置いて収録に臨むが、これについて羽鳥から質問を受けると「全部取って