今やスマホを所有している小学生も珍しくない時代。はじめてスマホを手にする年齢が、どんどん低年齢化している気もします。中高生の所持率が高いのは、親からのお下がりiPhoneだった来春から中学生になるお子さんがいるママから、ママスタコミュニティに相談がありました。『今はキッズケータイなんだけど、中学生になったらスマホを持たせようと思っていて。中学生でiPhoneは贅沢かな？』iPhoneを贅沢に感じてしまうのは、価格の