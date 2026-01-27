愛犬との驚きのショットミスヤングチャンピオン2022グランプリ、グラビアアイドルの市原薫が、驚きのショットを公開し話題を呼んでいる。室内で、犬が市原の水着姿の写真をしっかりくわえておすわりをしている。少し目を見開いたような表情と噛みっぷりがうまく合っていて、何とも言えない1枚となっている。愛嬌たっぷりの姿に「カワイイ」「ご主人様を見つけて嬉しいのかな」「本当に犬が好きなんだね」「ぬいぐるみが動い