¥¸¥å¥Ë¥¢6¿Í¤Î¹ç·×³Û¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿?¾ÆÆù¤Î¶â³Û?¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCHOI½¸²ñ ¡ÁMY LIFE , MY CHOICE¡Á¡×¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢6¿Í¤Ë¡¢¾ÆÆù¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£ÎÎ¼ý½ñ¡Ö22Ëü3930±ß¡×¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¿©¤ÙÀ¹¤ê¶²¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾ÆÆùÎÉ¤«¤Ã¤¿