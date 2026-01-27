２７日午前、群馬県高崎市の小学校で火事がありました。児童６人が気分の悪さを訴え救急搬送されましたが、全員症状は軽いということです。 警察によりますと、２７日の午前１０時半ごろ、高崎市の寺尾小学校で「１階の給食室から火が出ている」と学校の関係者から１１９番通報がありました。消防が駆けつけ火はおよそ３０分後に消し止められましたが、出火した給食室の天井など一部が焼けました。 当時、児童と教員合わせて２８