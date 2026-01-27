イ・ボミが自身のインスタグラムを更新。アメリカ・ネバダ州にある名所「Red Rock Canyon」（レッドロックキャニオン）を訪れた様子を公開した。【写真】ミニスカート姿のイ・ボミ投稿には、赤く染まった岩山を背にサングラス姿で振り返るショットをはじめ、岩に腰掛けて景色を楽しむ姿や、広大な渓谷の全貌を映した動画などが並ぶ。さらに何気ない横顔を切り取った一枚や、車で向かう途中に前方へとレッドロックキャニオンが姿を