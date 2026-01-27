吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。仲よしの櫻井心那とバレーボールの観戦に出かけたところ、隣の席に勝みなみと林菜乃子を発見。驚きながらも観戦から夜の焼肉まで、4人で大いに盛り上がったことを投稿した。【写真】バレーボール選手との身長差！ 前列の女子プロはかがまなくても大丈夫「今年も森川智之さんにご招待いただきまして 森川さんの始球式and東京グレートベアーズさんの応援に櫻井心那ちゃんと行ってきました」