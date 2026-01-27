新潟県十日町市の中学3年の女子生徒が1月26日夜から行方不明となっています。警察は顔写真を公開して情報提供を呼びかけているほか、消防と自宅周辺を中心に女子生徒を捜索しています。 行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさん(14)です。樋口さんは26日夜まで家族とともに自宅で過ごしていましたが、午後7時半ごろ姿が見えなくなり、家族が午後7時50分すぎに「娘がいなくなった」と110番通報しました