お笑いコンビ・きしたかのが２６日、ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」に出演。岸大将が学生時代の写真を公開するも、あまりの変化にバナナマンも思わず立ち上がるほど驚いた。巨漢の岸は、現在の体重は１２０キロ。だが学生時代の写真が披露され、バナナマンは思わず「ええ！」と言って立ち上がるほど。その写真には筋肉質のナイスプロポーションの男性の水着姿が写っていた。バナナマン・日村勇紀は「魔法に掛けられて蛙