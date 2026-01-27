タレント鈴木奈々（37）が26日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜金曜午前1時）に出演。メイプル超合金安藤なつとの対談で、離婚後に一部で流れている”噂”について訂正した。安藤から恋人の存在について問われて、鈴木は声をひそめて「いないんですよ」と話してから「このラジオで訂正したいことがあって。ちょっとこの場を借りて、マジで、今日言うぞ、って決めて、あたし、なんか今マジで、あたし、なんかウワサになってるん