元NHKのフリーアナウンサー武田真一が27日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。同日公示された衆院選（2月8日投開票）について、「消費減税が争点」とクローズアップした。武田はこの特集の冒頭、「さまざまな争点ありますけど、今回にわかに争点として浮かび上がっているのが消費減税。その幅とか、時期、財源をどうするか、はたまた社会保障をどう改革していくのか、安全保障とか、どういう政党の組