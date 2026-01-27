【アギトー超能力戦争ー】 4月29日 公開予定 東映は仮面ライダー生誕55周年記念作品として、映画「アギトー超能力戦争ー」を4月29日に公開する。 本作品ではタイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品を制作したという。主演はTV版「仮面ライダーアギト」で氷川誠役を演じた要潤さんで、賀集利樹さん、藤田瞳子さん