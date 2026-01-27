災害時緊急ボックス提供：岡山市 岡山市は、災害の発生時に地域住民が自分たちで避難所を開けて、いち早く避難できるようにするため、「災害時緊急ボックス」を設置します。 「災害時緊急ボックス」には、避難所となる小・中学校（126校）の体育館の鍵などが入っていて、体育館の入口付近に設置されます。 住民は、災害発生時に届く緊急メールの他、「災害時緊急ボックス」内に記載された電話番号や二次元コӦ