ドル円154円60銭前後、ドル安円高やや一服＝東京為替 ドル円は154円62銭を付け、今日の高値圏での推移。ユーロドルが午前の高値1.1899から1.1870台での推移となるなど、ドル安が一服。ユーロ円やポンド円がしっかりの展開となるなど、円売りの動きもやや優勢。 USDJPY 154.60