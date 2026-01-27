中国習近平国家主席とフィンランド首相が会談中国とEUはパートナーだ 中国習近平国家主席とフィンランドのオルポ首相が中国で会談した。 習氏は中国とフィンランドは相互の信頼を高め、交流を強化し、両国民により多くの利益をもたらすべきだと語った。 中国市場はフィンランド企業を歓迎、両国は交流と協力を強化し友好関係を継続すべきだ。フィンランド企業が中国市場という「広大な海」で「自由に泳ぐ」