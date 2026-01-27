タレントの鈴木奈々（37）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。好みの男性について語った。お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつとトークを展開。鈴木は「男と遊ばないわ。男性と遊んでない、最近」と打ち明けた。友人が彼氏を連れてくることはあると言い「うちも連れてきたいですよね、早く」と鈴木。彼氏について現在は「いないんですよ」と小声で明かした。近々交際の予定も「