千葉県旭市のうずら農場で死んだ複数のうずらについて、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザへの感染が確認されました。千葉県では今季初の鳥インフルエンザの確認で飼育している11万羽近くの殺処分を始めています。千葉県によりますと、きのう、旭市のうずら農場から「死んだうずらの数が通常よりも多い」と県に通報がありました。県が簡易検査を行ったところ、10羽中8羽から高病原性鳥インフルエンザの陽性反応が出たた