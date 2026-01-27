スターバックスは、eGiftを購入すると500円分のドリンクチケットがもらえる「Send1 Get1」キャンペーンを、2026年1月27日から開催しています。1500円以上のeGift買うだけでゲットできる1月27日9時から2月13日23時59分までの期間、公式ホームページ・公式アプリからeGiftを1500円以上購入すると、500円分のドリンクチケットがもらえるキャンペーンです。1回のお会計につき1枚もらえます。1会計につき1500円以上購入するたびにキャン