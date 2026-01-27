森永乳業は1月12日、サンリオのキャラクターとコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」を数量限定で発売しました。■「シナモロール」と「マイメロディ」のデザインが3種ずつ同コラボでは、カップアイス「MOW（モウ）」の2フレーバーのパッケージにサンリオのキャラクターが登場。それぞれ3種類ずつのデザインを用意しました。チョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状になった